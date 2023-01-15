Джон Джонс подписал контракт с UFC на восемь боёв

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весe Джон Джонс подписал контракт с промоушеном на восемь боёв, сообщает в своём «твиттере» журналист Аарон Бронстетер.

В своей информации Бронстетер ссылается на главу организации Дану Уайта.

Джону Джонсу 35 лет. Боец является двукратным чемпионом организации в полутяжёлом весе (до 93 кг), а также входит в число рекордсменов промоушена по количеству боёв за титул. В своём последнем бою на турнире UFC 247 в феврале 2020 года Джонс победил единогласным решением судей соотечественника Доминика Рейеса.

Свой следующий бой Джонс проведёт против француза Сирила Гана. Этот поединок запланирован на 5 марта (мск) в рамках турнира UFC 285. Бойцы будут драться за вакантный титул в тяжёлом весе.

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