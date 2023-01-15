Уайт: Нганну стал вторым парнем, с которым мы не договорились. Первый — Фёдор

Президент UFC Дана Уайт рассказал о переговорах с действующим чемпиона промоушена в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну заявив, что он стал вторым бойцом, с которым организации не удалось договориться. Первым был российский тяжеловес Фёдор Емельяненко.
«Фрэнсис — второй парень, с которым мы не смогли договориться. Первым был Фёдор (Емельяненко). Мы сделали всё возможное, чтобы прийти к соглашению. Я думаю, что Хантер (Кэмпбелл) обедал с ним около 350 раз. Мы сделали всё, что могли», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Напомним, что ранее UFC анонсировал поединок американца Джона Джонса и француза Сирила Гана. Это означает, что организация и Фрэнсис Нганну не сумели договориться о новом контракте.
Бой за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером состоится в ночь с 4 на 5 февраля 2023 года в Инглвуде (США).
- 15 января 2023
-
09:27
-
09:14
-
08:49
-
08:30
-
07:45
-
07:05
-
06:54
-
06:44
-
06:40
-
06:34
-
06:34
-
06:21
-
06:19
-
05:59
-
05:46
-
04:33
-
04:27
-
03:35
-
03:30
-
03:27
-
03:22
-
01:38
-
00:45
-
00:30
-
00:26
-
00:14
- 14 января 2023
-
23:50
-
23:26
-
22:55
-
22:53
-
21:58
-
21:55
-
21:17
-
20:57
-
20:05