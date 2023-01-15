Уайт: Нганну стал вторым парнем, с которым мы не договорились. Первый — Фёдор

Президент UFC Дана Уайт рассказал о переговорах с действующим чемпиона промоушена в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну заявив, что он стал вторым бойцом, с которым организации не удалось договориться. Первым был российский тяжеловес Фёдор Емельяненко.

«Фрэнсис — второй парень, с которым мы не смогли договориться. Первым был Фёдор (Емельяненко). Мы сделали всё возможное, чтобы прийти к соглашению. Я думаю, что Хантер (Кэмпбелл) обедал с ним около 350 раз. Мы сделали всё, что могли», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, что ранее UFC анонсировал поединок американца Джона Джонса и француза Сирила Гана. Это означает, что организация и Фрэнсис Нганну не сумели договориться о новом контракте.



Бой за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером состоится в ночь с 4 на 5 февраля 2023 года в Инглвуде (США).

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