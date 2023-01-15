Алджамейн Стерлинг отреагировал на победу Умара Нурмагомедова
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг отреагировал на эффектную победу российского бойца смешанных единоборств Умара Нурмагомедова на турнире UFC Vegas 67, который прошёл в ночь на 15 января.
«Вау! Умар!», — написал Стерлинг на своей странице в социальных сетях после победы Умара.
Поединок Умара Нурмагомедова с бразильцем Раони Барселосом прошёл в рамках основного карда турнира и завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.
Для Умара Нурмагомедова это уже 16-й поединок в профессиональных смешанных единоборствах и 16-я победа. Боец также стал обладаем бонуса за лучшее выступление на турнире.
Умар Нурмагомедов до боя с Барселосом располагался на 14-й строчке рейтинга UFC в легчайшем весе.
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