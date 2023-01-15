Дана Уайт официально подтвердил дату третьего боя Эдвардса и Усмана

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира по смешанным единоборствам UFC Vegas 67 официально подтвердил, что трилогия Леона Эдвардса и Камару Усмана пройдёт в марте 2023 года.



Поединок возглавит турнир UFC 286, который пройдёт в Лондоне (Великобритания).



Ранее действующий чемпион промоушена в полусреднем весе Леон Эдвардс сообщил, что встретится с Усманом в Лондоне.



Последний поединок бойцов прошёл в августе прошлого года в рамках турнира UFC 278 и завершился победой Эдвардса нокаутом в пятом раунде. Таким образом Леон стал новым чемпионом дивизиона и прервал победную серию Камару из 15 поединков.



Первый бой между Эдвардсом и Усманом состоялся в 2015 году и завершился победой Камару единогласным решением судей.