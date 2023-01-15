Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс: попрошу Сехудо помочь подготовиться к бою с Ганном

Джон Джонс: попрошу Сехудо помочь подготовиться к бою с Ганном
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс сообщил, что обратится к Генри Сехудо для подготовки к титульном поединку в тяжёлом весе с Сирилем Ганом.

«Я начал тренироваться с Генри больше года назад. У моих детей был турнир по волейболу в его городе и я подумал, что можно убить двух зайцев и заскочить к Сехудо. Он потрясающий. Умный лидер и тактик. Сехудо — большой фанат смешанных единоборств, замечает все детали. Я попрошу его помочь подготовиться к поединку с Ганом. Надеюсь, наши графики совпадут и всё получится. Он может стать моим угловым», — сказал Джонс в видео на YouTube-канале Генри Сехудо.

Джон Джонс сразится с Сирилем Ганом за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе, который стал вакантным после того, как промоушен покинул Фрэнсис Нганну.

Новость по теме
Джон Джонс официально сразится с Сирилем Ганом за вакантный титул UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023