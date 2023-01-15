Джон Джонс: попрошу Сехудо помочь подготовиться к бою с Ганном

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс сообщил, что обратится к Генри Сехудо для подготовки к титульном поединку в тяжёлом весе с Сирилем Ганом.
«Я начал тренироваться с Генри больше года назад. У моих детей был турнир по волейболу в его городе и я подумал, что можно убить двух зайцев и заскочить к Сехудо. Он потрясающий. Умный лидер и тактик. Сехудо — большой фанат смешанных единоборств, замечает все детали. Я попрошу его помочь подготовиться к поединку с Ганом. Надеюсь, наши графики совпадут и всё получится. Он может стать моим угловым», — сказал Джонс в видео на YouTube-канале Генри Сехудо.
Джон Джонс сразится с Сирилем Ганом за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе, который стал вакантным после того, как промоушен покинул Фрэнсис Нганну.
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