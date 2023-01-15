Василевский оценил возможность проведения боя Умара Нурмагомедова и Петра Яна в UFC

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался о возможном поединке Умара Нурмагомедова и Петра Яна в UFC.



«То, что такой бой может быть, это вполне вероятно. А вот перспективы Умара… Тут нужно посмотреть его в поединке с каким-то топом. Я не могу оценить его реальное состояние на сегодня, потому что не видел боёв с топами. Если бы он уже подрался с кем-то из топ-5 дивизиона, тогда уже можно было бы говорить что-то об этом.



Если они будут готовиться под Яна, то там будет проделана большая тактическая работа по стилистике ведения боя. И даже сейчас он сможет создать Петру большие трудности», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.



Умар Нурмагомедов на турнире UFC Vegas 67 одержал победу нокаутом над Раони Барселосом. Это 16-я победа россиянина в ММА.