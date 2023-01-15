Генри Сехудо: не могу дождаться боя Джонса против Гана

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо отреагировал на новость о том, что Джон Джонс сразится за чемпионский титул в тяжёлом весе.
Ранее стало известно, что чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отказался подписывать новый контракт с промоушеном и освободил чемпионский пояс. За вакантный титул в марте 2023 года на турнире UFC 285 сразятся Джон Джонс и Сириль Ган.
«Всегда большая честь работать с Джоном Джонсом, величайшим бойцом ММА. Сейчас пришло время добавить к своему наследию первый титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Не могу дождаться боя Джонса с Ганом», — написал Сехудо на своей странице в социальных сетях.
Ранее Джон Джонс сообщил, что хотел бы привлечь Генри Сехудо для подготовки к титульному поединку с Сирилем Ганом.
- 15 января 2023
-
14:07
-
13:53
-
13:13
-
13:09
-
13:03
-
12:59
-
12:30
-
12:07
-
11:58
-
11:34
-
10:37
-
09:54
-
09:27
-
09:14
-
08:49
-
08:30
-
07:45
-
07:05
-
06:54
-
06:44
-
06:40
-
06:34
-
06:34
-
06:21
-
06:19
-
05:59
-
05:46
-
04:33
-
04:27
-
03:35
-
03:30
-
03:27
-
03:22
-
01:38
-
00:45