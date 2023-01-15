Генри Сехудо: не могу дождаться боя Джонса против Гана

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо отреагировал на новость о том, что Джон Джонс сразится за чемпионский титул в тяжёлом весе.



Ранее стало известно, что чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отказался подписывать новый контракт с промоушеном и освободил чемпионский пояс. За вакантный титул в марте 2023 года на турнире UFC 285 сразятся Джон Джонс и Сириль Ган.



«Всегда большая честь работать с Джоном Джонсом, величайшим бойцом ММА. Сейчас пришло время добавить к своему наследию первый титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Не могу дождаться боя Джонса с Ганом», — написал Сехудо на своей странице в социальных сетях.



Ранее Джон Джонс сообщил, что хотел бы привлечь Генри Сехудо для подготовки к титульному поединку с Сирилем Ганом.

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