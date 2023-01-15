Гордеев: в потенциальном бою Умара и Яна буду болеть за Петра

Боец клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев высказался о возможном поединке Умара Нурмагомедова и Петра Яна в UFC.



«Это же UFC, они не церемонятся. А там дальше уже от ребят будет зависеть. В любом случае я буду болеть за Петра, он мой друг. А там уж как будет, так будет. Никто не может что-то загадывать», — сказал Гордеев в беседе с корреспондентом чемпионата Сергеем Сорокиным.



Умар Нурмагомедов в последнем поединке на турнире UFC Vegas 67 с бразильцем Раони Барселосом одержал победу нокаутом в первом раунде. Для Умара Нурмагомедова это уже 16-й поединок в профессиональных смешанных единоборствах и 16-я победа.



Пётр Ян провёл свой последний на данный момент бой в октябре и проиграл Шону О’Мэлли раздельным решением судей.

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