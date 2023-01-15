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Гордеев: UFC – машина. Она переживёт потерю Нганну

Гордеев: UFC – машина. Она переживёт потерю Нганну
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Боец клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев оценил решение Фрэнсиса Нганну уйти из UFC и стать свободным агентом.

«Скорее всего, Нганну пошёл за крупными гонорарами, ищет более денежные бои. UFC – машина. Она переживёт такую потерю. Она пережила ни одного такого Нганну. Он на страх и риск свой ушёл. Сейчас на ходу, сейчас интересен. Но кто знает, что будет завтра? Это его личное решение, никто не знает, чем это всё может закончится. Либо он реально проверит себя и заработает то, что хочет, либо спекётся и отодвинет своё имя на второй план», — сказал Гордеев в беседе с корреспондентом чемпионата Сергеем Сорокиным.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что переговоры о новом контракт с Фрэнсисом Нганну провалились. Боец стал свободным агентом и освободил пояс чемпиона в тяжёлом весе.

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