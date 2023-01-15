А. Емельяненко: попрошу менеджера организовать боксёрский поединок с Нганну

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что хотел бы провести боксёрский поединок с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
Ранее стало известно, что Фрэнсис Нганну не договорился о новом контракте с UFC и покидает промоушен.
«Очевидно, Нганну не устроили условия, предложенные UFC, как в своё время не устроили Фёдора. Если есть возможность заработать 10 миллионов, зачем подписывать контракт на 1 миллион? Посмотрите гонорары боксёров, а бокс по подготовке проще, чем ММА. Внутри смешанных единоборств, как минимум, три дисциплины, включая бокс. Поэтому если Нганну может заработать в боксе во много раз больше, он делает всё правильно. Мой менеджер сейчас ведёт переговоры о поединке в ОАЭ, попрошу его организовать мне бой с Нганну по боксу», — приводит слова Емельяненко «Матч ТВ».
- 15 января 2023
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