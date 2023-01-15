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Джо Роган объяснил, почему бойцы из команды Хабиба доминируют в UFC

Джо Роган объяснил, почему бойцы из команды Хабиба доминируют в UFC
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Известный комментатор UFC Джо Роган объяснил, почему бойцы из команды под руководством Хабиба Нурмагомедова доминируют в UFC.

В ночь на 15 января Умар Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселоса и одержал очередную победу в ММА.

«Некоторые из самых дисциплинированных людей, которых я знаю, очень религиозны. Бойцы из Дагестана — одни из самых доминирующих бойцов. У них не бывает отвлекающих факторов, которые есть у большинства. Парни из лагеря Хабиба Нурмагомедова доминируют в мире. У них одинаковая причёска, и всё, что их волнует — семья, религия, тренировки. Они не пристают к девушкам, не употребляют алкоголь. Просто тренируются и преданы своему делу, поэтому они и доминируют», — рассказал Роган у себя в подкасте.

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