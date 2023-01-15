Стрикленд — об уходе Нганну из UFC: он был чёртовой иконой

Американский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шон Стрикленд прокомментировал уход из организации звёздного камерунского тяжеловеса Фрэнсиса Нганну, оставившего чемпионский титул из-за финансовых разногласий с промоушеном.

«Чертовски жаль, что Фрэнсис уходит. Он был чёртовой иконой в UFC. И, вероятно, одним из величайших тяжеловесов, которые у нас были. Отстойно, что он свернул, но я надеюсь, что он и Тайсон Фьюри подерутся за чёртову кучу денег», – сказал Стрикленд на послематчевой пресс-конференции.

Фрэнсису Нганну 36 лет. Боец дебютировал в UFC в декабре 2015 года и провёл в общей сложности 14 боёв, в 12 из них одержав победы. В своём последнем бою на UFC 270 в январе Нганну победил по очкам француза Сириля Гана.

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