Умар Нурмагомедов рассказал, как на его выступлении сказалось отсутствие Хабиба

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов, досрочно победивший на турнире UFC Fight Night 217 бразильца Раони Барселоса, рассказал, как на его выступлении сказалось отсутствие в углу Хабиба Нурмагомедова.
«Когда Хабиб рядом, это большая мотивация. Когда же он далеко, то это большая ответственность – выступать перед семьёй и друзьями. Но я в порядке. Без Хабиба больше давления. С ним проще», – сказал боец в интервью ESPN.
Умару Нурмагомедову 26 лет. Боец дебютировал в UFC в январе 2021 года и провёл четыре поединка, во всех одержав победы. Всего на счету россиянина в MMA 16 боёв и ни одного поражения.
Ранее Умар в интервью рассказал о разговоре с Хабибом после победы над Барселосом.
«Жизнь коротка». Хабиб Нурмагомедов поделился новым видео
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