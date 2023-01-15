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Умар Нурмагомедов рассказал, как на его выступлении сказалось отсутствие Хабиба

Умар Нурмагомедов рассказал, как на его выступлении сказалось отсутствие Хабиба
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Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов, досрочно победивший на турнире UFC Fight Night 217 бразильца Раони Барселоса, рассказал, как на его выступлении сказалось отсутствие в углу Хабиба Нурмагомедова.

«Когда Хабиб рядом, это большая мотивация. Когда же он далеко, то это большая ответственность – выступать перед семьёй и друзьями. Но я в порядке. Без Хабиба больше давления. С ним проще», – сказал боец в интервью ESPN.

Умару Нурмагомедову 26 лет. Боец дебютировал в UFC в январе 2021 года и провёл четыре поединка, во всех одержав победы. Всего на счету россиянина в MMA 16 боёв и ни одного поражения.

Ранее Умар в интервью рассказал о разговоре с Хабибом после победы над Барселосом.

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