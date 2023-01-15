Соннен: у Эдвардса не будет преимущества в том, что бой с Усманом пройдёт в Лондоне

Двукратный претендент на титул UFC Чейл Соннен считает, что у действующего обладателя титула организации в полусреднем весе (до 77 кг) британца Леона Эдвардса не будет преимущества домашней площадки в третьем бою с нигерийцем Камару Усманом, который состоится 18 марта в Лондоне.
«MMA – единственный вид спорта в мире, где нет такого понятия, как «преимущество домашней площадки». Этот спорт единственный в своём роде. Нет никакого преимущества в том, чтобы драться на глазах друзей. Нет никакого преимущества в том, чтобы вести за собой СМИ и приглашать любого, кому вы сказали, что вы – крутой парень», – сказал Соннен в подкасте Beyond the Fight.
Напомним, второй поединок бойцов состоялся в августе на UFC 278. Эдвардс победил нокаутом в пятом раунде.
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