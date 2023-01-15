Сириль Ган отреагировал на анонс чемпионского боя с Джоном Джонсом
Поделиться
Французский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сириль Ган отреагировал на анонс титульного поединка со звёздным американцем Джоном Джонсом, который состоится 5 марта на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США).
«Все знают о ситуации Фрэнсиса и Джонса. Как долго мы должны были ждать? Но теперь мы здесь. Думаю, что это отличное решение. Спустя сутки после моего сообщения в социальных сетях мы получили отличные новости. Я счастлив.
Я молод по меркам MMA, все знают, я начал заниматься не так давно. До этого я не знал о Джонсе. А когда начал смотреть бои, то да, Джон Джонс стал одним из моих любимых бойцов. Я фанат этого спорта. И когда вы смотрите на такого универсального бойца, то оцениваете это по достоинству», – сказал Ган на пресс-конференции.
Новость по темеДжон Джонс сразится с Сирилем Ганом 5 марта
Комментарии
- 15 января 2023
-
20:07
-
19:55
-
19:48
-
18:54
-
18:09
-
17:36
-
16:30
-
15:26
-
15:00
-
14:45
-
14:37
-
14:20
-
14:07
-
13:53
-
13:13
-
13:09
-
13:03
-
12:59
-
12:30
-
12:07
-
11:58
-
11:34
-
10:37
-
09:54
-
09:27
-
09:14
-
08:49
-
08:30
-
07:45
-
07:05
-
06:54
-
06:44
-
06:40
-
06:34
-
06:34
Партнерский контент