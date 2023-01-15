Сириль Ган отреагировал на анонс чемпионского боя с Джоном Джонсом

Французский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сириль Ган отреагировал на анонс титульного поединка со звёздным американцем Джоном Джонсом, который состоится 5 марта на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США).

«Все знают о ситуации Фрэнсиса и Джонса. Как долго мы должны были ждать? Но теперь мы здесь. Думаю, что это отличное решение. Спустя сутки после моего сообщения в социальных сетях мы получили отличные новости. Я счастлив.

Я молод по меркам MMA, все знают, я начал заниматься не так давно. До этого я не знал о Джонсе. А когда начал смотреть бои, то да, Джон Джонс стал одним из моих любимых бойцов. Я фанат этого спорта. И когда вы смотрите на такого универсального бойца, то оцениваете это по достоинству», – сказал Ган на пресс-конференции.