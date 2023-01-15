«Он хочет оказать давление на Дану Уайта». Ган — об уходе Нганну из UFC
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Французский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сириль Ган прокомментировал уход из организации бывшего соперника и лидера дивизиона Фрэнсиса Нганну, не сумевшего согласовать с промоушеном финансовые условия.
«Я не знаю о его планах. Я лишь знаю, что он хочет изменений и хочет оказать некоторое давление на UFC и Дану Уайта. Он выкладывал фотографии в социальных сетях с другой организацией, а также что-то говорил о боксёрском поединке с Тайсоном Фьюри. Может, он и вправду хотел уйти», – сказал Ган на пресс-конференции.
Фрэнсису Нганну 36 лет. Боец дебютировал в UFC в декабре 2015 года и провёл в общей сложности 14 боёв, в 12 из них одержав победы. В своём последнем бою на UFC 270 в январе Нганну победил Гана по очкам.
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