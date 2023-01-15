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Бетербиев ответил на вопрос, получает ли удовольствие от нокаутов в боях

Бетербиев ответил на вопрос, получает ли удовольствие от нокаутов в боях
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (18-0, 18 KO) объяснил своё отношение к нокаутам в поединках.

«В момент боя вы эмоционально закрываетесь. Оба подписывали контракты на бой. Соперник пытается ударить меня изо всех сил, и я делаю то же самое. Никаких чувств.

После поединка я лишь надеюсь, что соперник в порядке. Нравится ли мне нокаутировать людей? Нет. В этом нет никакого удовольствия. Мне просто хочется хорошо боксировать», – цитирует Бетербиева издание BoxingScene.

28 января в Лондоне (Великобритания) Артур Бетербиев проведёт обязательную защиту против британца Энтони Ярда (23-2, 22 KO).

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