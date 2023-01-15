В команде Исмаилова назвали гонорар за боксёрский поединок с Нганну

Рамазан Исмаилов, тренер и брат известного российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова, считает, что его подопечный смог бы выйти на боксёрский ринг против бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну.
Напомним, ранее стало известно, что Нганну покинул сильнейший MMA-промоушен в мире из-за финансовых разногласий с его руководством.
«Анатолий Сульянов предлагает Нганну бой с Сосланом Асбаровым за два миллиона долларов. За такую сумму мы готовы с Фрэнсисом и Тайсоном Фьюри за раз подраться. Это в шуточной форме, а если серьезно, то для любого спортсмена такой поединок будет крайне опасным. Чисто финансово, а это главная составляющая, интересно. Если два миллиона заплатят Нганну, и гонорар его соперника будет в районе этой суммы.
В медийном плане и бой Магомеда с Нганну – супер. Опасно, но риск оправдан деньгами. Магомед раскачает бой в России, он может составить конкуренцию в боксерских перчатках», – цитирует Исмаилова издание MMA.Metaratings.ru.
Мага Исмаилов показал ударную технику на тренировке
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