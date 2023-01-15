Артур Бетербиев назвал свою мечту в боксе
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (18-0, 18 KO) высказался о секрете нокаутирующего удара, а также назвал свою мечту в боксе.
«Я на тысячу процентов уверен, что секрет моей силы кроется где-то в боксёрском зале, но я не знаю, где именно. И не знаю, какое упражнение или мешок открыли мне этот секрет. Я не всегда был таким, это результат ежедневной работы. В действительности же моя мечта – стать хорошим боксёром однажды», – приводит слова Бетербиева издание BoxingScene.
28 января в Лондоне (Великобритания) Артур Бетербиев проведёт обязательную защиту против британца Энтони Ярда (23-2, 22 KO). Поединок станет для 37-летнего россиянина восьмым чемпионским боем в карьере.
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