Стипе Миочич отреагировал на организацию титульного боя между Джонсом и Ганом

Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американский ветеран Стипе Миочич отреагировал на организацию титульного поединка между соотечественником Джоном Джонсом и французом Сирилем Ганом, который состоится 5 марта на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.
«5 марта – мне нравится. Я заполучу победителя в июле», – написал Миочич в социальных сетях.
Поединок с Ганом станет для Джонса первым с февраля 2020 года, когда на турнире UFC 247 он победил единогласным судейским решением соотечественника Доминика Рейеса.
Миочич не дрался с марта 2021-го, когда досрочно уступил в реванше с камерунским нокаутёром Фрэнсисом Нганну, который, как стало известно ранее, покинул организацию из-за финансовых разногласий с руководством.
Китаянка Вейли Чжан подняла Нганну
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