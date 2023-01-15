Экс-боец UFC назвал причину, почему Джон Джонс может стать успешным в тяжёлом весе

Бывший боец UFC, а ныне комментатор Пол Фелдер прокомментировал переход звезды организации Джона Джонса (26-1) в тяжёлый дивизион (до 120 кг).
«Если Джон Джонс будет использовать то, что сделало его суперзвездой и чемпионом, а именно бойцовский IQ, понимание соперников и подход к ним, то ему будет даже проще в тяжёлом весе. В полутяжёлом дивизионе парни быстрее.
Если он будет заставлять больших парней промахиваться и платить за это, будет заставлять их совершать ошибки и использовать работу ног, тейкдауны… он везде хорош. У него отличный бокс, отличные удары локтями с дистанции. Вот что ему нужно делать», – цитирует Фелдера MMA Fighting.
5 марта на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США) Джонс сразится за вакантный титул с французом Сирилем Ганом.
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