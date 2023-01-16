Ган рассказал, почему он будет более сложным соперником для Джонса, чем Нганну

Французский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сириль Ган считает, что он будет более сложным соперником для Джона Джонса, чем Фрэнсис Нганну.

«У меня очень хороший футворк. Я более разносторонний боец, нежели Нганну. По стилю я напоминаю самого Джонса. И такому разностороннему и умному бойцу, как Джонс, было бы гораздо проще справиться с крупным парнем, который только и делает что пытается убить тебя одним ударом. Но я не такой. Я стараюсь управлять ситуацией, поэтому это будет очень захватывающий бой», — приводит слова Гана Sportskeeda.

Джону Джонсу 35 лет. Боец является двукратным чемпионом организации в полутяжёлом весе (до 93 кг), а также входит в число рекордсменов промоушена по количеству боёв за титул. В своём последнем бою на турнире UFC 247 в феврале 2020 года Джонс победил единогласным решением судей соотечественника Доминика Рейеса.



Сирилю Гану 32 года. Боец дебютировал в UFC в августе 2019 года и после семи побед кряду сразился за чемпионский титул, на турнире UFC 270 уступив единогласным решением камерунцу Фрэнсису Нганну.

Спарринг Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана: