Президент BKFC пригласит Нганну в бои на голых кулаках
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Президент промоушена Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман рассказал, что его промоушен заинтересован в сотрудничестве с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. Ранее стало известно, что он покинул промоушен Даны Уайта из-за финансовых разногласий.
«Мы очень заинтересованы в подписании контракта с Фрэнсисом Нганну и очень хотели бы, чтобы он выступал в тяжёлом весе BKFC. Мы отправим ему предложение, и, надеюсь, болельщики увидят его в клетке BKFC в 2023 году», — приводит слова Фельдмана MMAJjunkie.
Напомним, Нганну стал чемпионом в тяжёлом весе на турнире UFC 260, нокаутировав Стипе Миочича во втором раунде. На UFC 270 Фрэнсис защитил пояс, победив Сириля Гана единогласным решением.
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