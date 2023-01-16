Глава промоушена «Арена» Еркаев отреагировал на смерть российского бойца ММА Гаглоева
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Глава промоушена «Арена» Сергей Еркаев выразил соболезнования родным российского бойца смешанных единоборств Георгия Гаглоева. Ранее сообщалось, что Гаглоев был найден мёртвым в поезде Москва – Владикавказ.
«Печальные новости узнала наша команда вчера! Ушёл из жизни яркий боец нашей организации – Георгий Гаглоев! Семье Георгия хотим пожелать огромного терпения и приносим свои искренние соболезнования!» — написал Еркаев у себя в социальных сетях.
По предварительным данным, Гаглоев был задушен подушкой. Его тело было найдено во время остановки поезда в Ростове-на-Дону. Сообщалось, что причиной убийства могли стать активные поиски Георгием своей тёти, Риммы Гаглоевой.
В поп-ММА Гаглоев провёл три боя, потерпев поражения в каждом из них.
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