Глава промоушена «Арена» Еркаев отреагировал на смерть российского бойца ММА Гаглоева

Глава промоушена «Арена» Сергей Еркаев выразил соболезнования родным российского бойца смешанных единоборств Георгия Гаглоева. Ранее сообщалось, что Гаглоев был найден мёртвым в поезде Москва – Владикавказ.



«Печальные новости узнала наша команда вчера! Ушёл из жизни яркий боец нашей организации – Георгий Гаглоев! Семье Георгия хотим пожелать огромного терпения и приносим свои искренние соболезнования!» — написал Еркаев у себя в социальных сетях.



По предварительным данным, Гаглоев был задушен подушкой. Его тело было найдено во время остановки поезда в Ростове-на-Дону. Сообщалось, что причиной убийства могли стать активные поиски Георгием своей тёти, Риммы Гаглоевой.



В поп-ММА Гаглоев провёл три боя, потерпев поражения в каждом из них.

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