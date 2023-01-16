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«Мы никогда не были друзьями». Бетербиев — о бое с Биволом

«Мы никогда не были друзьями». Бетербиев — о бое с Биволом
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев вновь высказался о желании провести бой с соотечественником, чемпионом WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.

«Мне нужен Бивол. Я бы предпочёл драться с ним, потому что у него есть то, что мне нужно. Надеюсь, что подерусь с Дмитрием в 2023 году, но задержка происходит не с моей стороны, а с их. Последние три года он то и дело говорил, что будет драться со мной следующим, но за это время мы провели объединительные бои с Александром Гвоздиком и Джо Смитом. Мы сделали это, в то время как он только вёл разговоры о бое.

Раньше мы вместе выступали за сборную на любительском уровне. Я был знаком с ним, но он моложе меня. Мы не общались уже десять лет. Тогда он весил 75 кг и был слишком маленьким для меня. Мы никогда не были друзьями», — приводит слова Бетербиева BoxingScene.

Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв:

Бетербиев — лучший нокаутёр мира с тремя поясами. Но Бивол всё равно круче! Бетербиев — лучший нокаутёр мира с тремя поясами. Но Бивол всё равно круче!
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