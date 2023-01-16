Хабиб одним словом отреагировал на победу Умара Нурмагомедова нокаутом на UFC Vegas 67

Бывший российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где одним словом прокомментировал победу двоюродного брата Умара Нурмагомедова, одержанную им на турнире по ММА UFC Vegas 67.



«Statement», — написал Нурмагомедов (можно перевести как «заявление». — Прим. «Чемпионата»).

Напомним, соперником Умара на UFC Vegas 67 был представитель Бразилии Раони Барселос. Поединок завершился победой Нурмагомедова, которую он добыл нокаутом в первом раунде. Для российского бойца эта победа стала 16-й подряд в смешанных единоборствах. Он не потерпел ни одного поражения.

Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса: