Хабиб одним словом отреагировал на победу Умара Нурмагомедова нокаутом на UFC Vegas 67
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Бывший российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где одним словом прокомментировал победу двоюродного брата Умара Нурмагомедова, одержанную им на турнире по ММА UFC Vegas 67.
«Statement», — написал Нурмагомедов (можно перевести как «заявление». — Прим. «Чемпионата»).
Напомним, соперником Умара на UFC Vegas 67 был представитель Бразилии Раони Барселос. Поединок завершился победой Нурмагомедова, которую он добыл нокаутом в первом раунде. Для российского бойца эта победа стала 16-й подряд в смешанных единоборствах. Он не потерпел ни одного поражения.
Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:
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