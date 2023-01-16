Ган: у меня нет сожалений по поводу ухода Нганну из UFC

Французский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сириль Ган высказался по поводу ухода Фрэнсиса Нганну из UFC.

«У меня нет сожалений по поводу ухода Нганну. Возможно, первые три дня после поражения я думал о реванше, но после я просто решил забыть об этом и двигаться дальше. Понятия не имею, что у него в голове,

Нет, у меня нет никаких сожалений из-за того, что Фрэнсис ушёл. Возможно, первые три дня после поражения я думал о том, как взять у него реванш, но после забыл об этом и пошёл дальше. Конечно, я был немного удивлён его уходу, поскольку знаю некоторые истории о том, как много UFC сделали для него, и, наверное, в данной ситуации это был не лучший способ решения вопроса», — приводит слова Гана Sportskeeda.

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Спарринг Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана: