Дана Уайт назвал лучшего бойца всех времён и высказался о причинах ухода Нганну
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Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о причинах, которые побудили франко-камерунского бойца Фрэнсиса Нганну покинуть его промоушен.
«Прямо сейчас у него будет меньше конкуренции, но денег при этом будут предлагать больше. Я думаю, он просто не хочет рисковать. Ведь пришлось бы выйти против Джона Джонса – лучшего бойца всех времён. В конце концов, в этом нет ничего плохого. Но мы работаем по-другому», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Дебют Нганну в UFC состоялся в декабре 2015 года. В общей сложности там он провёл 14 боёв, в 12 из них одержав победы. В своём последнем бою на UFC 270 в январе Нганну победил по очкам француза Сириля Гана. В январе 2022 года покинул лигу.
Спарринг Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана:
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