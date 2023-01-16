Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт назвал лучшего бойца всех времён и высказался о причинах ухода Нганну

Дана Уайт назвал лучшего бойца всех времён и высказался о причинах ухода Нганну
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о причинах, которые побудили франко-камерунского бойца Фрэнсиса Нганну покинуть его промоушен.

«Прямо сейчас у него будет меньше конкуренции, но денег при этом будут предлагать больше. Я думаю, он просто не хочет рисковать. Ведь пришлось бы выйти против Джона Джонса – лучшего бойца всех времён. В конце концов, в этом нет ничего плохого. Но мы работаем по-другому», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Дебют Нганну в UFC состоялся в декабре 2015 года. В общей сложности там он провёл 14 боёв, в 12 из них одержав победы. В своём последнем бою на UFC 270 в январе Нганну победил по очкам француза Сириля Гана. В январе 2022 года покинул лигу.

Спарринг Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана:

Теперь только бокс? UFC заваливал Нганну деньгами, но африканец слишком жаден Теперь только бокс? UFC заваливал Нганну деньгами, но африканец слишком жаден
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023