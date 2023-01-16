Усман Нурмагомедов одним словом охарактеризовал Умара

Чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на победу своего брата Умара в поединке с бразильцем Раони Барселосом.



«Лучший», — написал Усман.

Напомним, поединок Умара и Барселоса состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 67. Бой завершился победой Нурмагомедова, которую он одержал нокаутом в первом раунде. Для российского бойца этот успех стал 16-м подряд в профессиональной карьере. При этом он не потерпел ни одного поражения. Ранее на его победу отреагировал бывший российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса: