Усман Нурмагомедов одним словом охарактеризовал Умара
Поделиться
Чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на победу своего брата Умара в поединке с бразильцем Раони Барселосом.
«Лучший», — написал Усман.
Напомним, поединок Умара и Барселоса состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 67. Бой завершился победой Нурмагомедова, которую он одержал нокаутом в первом раунде. Для российского бойца этот успех стал 16-м подряд в профессиональной карьере. При этом он не потерпел ни одного поражения. Ранее на его победу отреагировал бывший российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.
Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:
Комментарии
- 16 января 2023
-
14:07
-
13:18
-
13:07
-
12:36
-
12:05
-
11:34
-
11:27
-
11:05
-
10:34
-
09:53
-
09:35
-
09:12
-
00:21
- 15 января 2023
-
23:46
-
23:30
-
22:55
-
22:27
-
21:48
-
21:37
-
21:30
-
20:34
-
20:07
-
19:55
-
19:48
-
18:54
-
18:09
-
17:36
-
16:30
-
15:26
-
15:00
-
14:45
-
14:37
-
14:20
-
14:07
-
13:53
Партнерский контент