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Усман Нурмагомедов одним словом охарактеризовал Умара

Усман Нурмагомедов одним словом охарактеризовал Умара
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Чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на победу своего брата Умара в поединке с бразильцем Раони Барселосом.

«Лучший», — написал Усман.

Напомним, поединок Умара и Барселоса состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 67. Бой завершился победой Нурмагомедова, которую он одержал нокаутом в первом раунде. Для российского бойца этот успех стал 16-м подряд в профессиональной карьере. При этом он не потерпел ни одного поражения. Ранее на его победу отреагировал бывший российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:

Хабиб построил империю, работающую без него. Орёл — идеальный руководитель Хабиб построил империю, работающую без него. Орёл — идеальный руководитель
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