«Три стиля, все ирландские». Конор Макгрегор показал новые фото

Бывший ирландский чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав подписчикам подборку своих фотографий.



«Три стиля, все ирландские», — подписал фотографии Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, ирландец не выходил в октагон после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье. При этом Макгрегор получил перелом ноги. В активе 34-летнего Конора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. К настоящему моменту промоушен Даны Уайта не определился со следующим его соперником.

Конор Макгрегор продемонстрировал насыщенную боксёрскую тренировку: