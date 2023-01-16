«Три стиля, все ирландские». Конор Макгрегор показал новые фото

Бывший ирландский чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав подписчикам подборку своих фотографий.
«Три стиля, все ирландские», — подписал фотографии Макгрегор.
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Напомним, ирландец не выходил в октагон после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье. При этом Макгрегор получил перелом ноги. В активе 34-летнего Конора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. К настоящему моменту промоушен Даны Уайта не определился со следующим его соперником.
Конор Макгрегор продемонстрировал насыщенную боксёрскую тренировку:
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