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Судья UFC Маккарти дал категоричный прогноз на возможный бой Нганну — Фьюри

Судья UFC Маккарти дал категоричный прогноз на возможный бой Нганну — Фьюри
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Знаменитый рефери UFC Джон Маккарти поделился мыслями о перспективах бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну на боксёрском ринге в случае, если он получит бой с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

«Он [Нганну] проиграет. Я просто говорю честно. Я люблю Фрэнсиса. Все сейчас говорят, что он бьёт сильнее всех. Но смотрите, Деонтей Уайлдер бьёт как чёртов грузовик. У Фьюри не будет проблем. Он перебоксирует Фрэнсиса. Это не станет хорошей ночью для Нганну», — сказал Маккарти на канале WEIGHING IN в YouTube.

Нганну стал чемпионом в тяжёлом весе на турнире UFC 260, нокаутировав Стипе Миочича во втором раунде. На UFC 270 Фрэнсис защитил пояс, победив Сириля Гана единогласным решением. В январе 2023 года покинул UFC.

Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну:

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