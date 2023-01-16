Судья UFC Маккарти дал категоричный прогноз на возможный бой Нганну — Фьюри

Знаменитый рефери UFC Джон Маккарти поделился мыслями о перспективах бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну на боксёрском ринге в случае, если он получит бой с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).
«Он [Нганну] проиграет. Я просто говорю честно. Я люблю Фрэнсиса. Все сейчас говорят, что он бьёт сильнее всех. Но смотрите, Деонтей Уайлдер бьёт как чёртов грузовик. У Фьюри не будет проблем. Он перебоксирует Фрэнсиса. Это не станет хорошей ночью для Нганну», — сказал Маккарти на канале WEIGHING IN в YouTube.
Нганну стал чемпионом в тяжёлом весе на турнире UFC 260, нокаутировав Стипе Миочича во втором раунде. На UFC 270 Фрэнсис защитил пояс, победив Сириля Гана единогласным решением. В январе 2023 года покинул UFC.
Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну:
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