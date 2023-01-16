Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Генри Сехудо назвал топ-5 бойцов всех времён, не включив Хабиба

Генри Сехудо назвал топ-5 бойцов всех времён, не включив Хабиба
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в разговоре с Джоном Джонсом поделился мнением о пятёрке лучших бойцов всех времён.

В ходе диалога Джонс спросил у Сехудо, ставит ли он себя или Деметриуса Джонсона выше.

«Ниже. Я ставлю себя на пятое место. Ты, потом Деметриус Джонсон, далее Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер, а затем я сам. И единственная причина, по которой я включил себя в эту пятёрку, — два моих пояса. Я победил трёх членов Зала славы. Полагаю, два пояса имеют большой вес», — сказал Сехудо на своём канале в YouTube.

Отметим, что в свой список Сехудо не включил бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

В зале Хабиба наказывают бойцов палкой за неправильные стрижки:

Хабиб построил империю, работающую без него. Орёл — идеальный руководитель Хабиб построил империю, работающую без него. Орёл — идеальный руководитель
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023