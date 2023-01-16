Генри Сехудо назвал топ-5 бойцов всех времён, не включив Хабиба

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в разговоре с Джоном Джонсом поделился мнением о пятёрке лучших бойцов всех времён.
В ходе диалога Джонс спросил у Сехудо, ставит ли он себя или Деметриуса Джонсона выше.
«Ниже. Я ставлю себя на пятое место. Ты, потом Деметриус Джонсон, далее Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер, а затем я сам. И единственная причина, по которой я включил себя в эту пятёрку, — два моих пояса. Я победил трёх членов Зала славы. Полагаю, два пояса имеют большой вес», — сказал Сехудо на своём канале в YouTube.
Отметим, что в свой список Сехудо не включил бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
В зале Хабиба наказывают бойцов палкой за неправильные стрижки:
- 16 января 2023
-
17:41
-
16:53
-
16:31
-
16:12
-
15:56
-
15:11
-
14:58
-
14:45
-
14:07
-
13:18
-
13:07
-
12:36
-
12:05
-
11:34
-
11:27
-
11:05
-
10:34
-
09:53
-
09:35
-
09:12
-
00:21
- 15 января 2023
-
23:46
-
23:30
-
22:55
-
22:27
-
21:48
-
21:37
-
21:30
-
20:34
-
20:07
-
19:55
-
19:48
-
18:54
-
18:09
-
17:36