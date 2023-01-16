Генри Сехудо назвал топ-5 бойцов всех времён, не включив Хабиба

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в разговоре с Джоном Джонсом поделился мнением о пятёрке лучших бойцов всех времён.



В ходе диалога Джонс спросил у Сехудо, ставит ли он себя или Деметриуса Джонсона выше.



«Ниже. Я ставлю себя на пятое место. Ты, потом Деметриус Джонсон, далее Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер, а затем я сам. И единственная причина, по которой я включил себя в эту пятёрку, — два моих пояса. Я победил трёх членов Зала славы. Полагаю, два пояса имеют большой вес», — сказал Сехудо на своём канале в YouTube.



Отметим, что в свой список Сехудо не включил бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

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