IBA разрешила боксёрам выступать с бородой

Международная ассоциация бокса (IBA) объявила, что отныне спортсменам разрешено выступать с бородой.



«Боксёр может носить бороду и усы, но они не должны закрывать шею и не должны быть длиннее 10 см», — гласит сообщение на официальном сайте ассоциации.



При этом решение о том, что спортсменам можно оставлять растительность на лице, приняли несколько месяцев назад, пусть официально об этом и было объявлено только сегодня.



Запрет на ношение бороды был обусловлен соображениями безопасности.



Ранее стало известно, что российский боксёр Дмитрий Бивол был назван лучшим в 2022 году по версии журнала The Ring. Спортсмен провел 21 бой в профессиональной карьере, в которых не потерпел ни одного поражения.

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