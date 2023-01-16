Боб Арум: Усик хочет разделить гонорар с Фьюри «50 на 50». Это неправильно

Американский промоутер Боб Арум рассказал о ходе переговоров между тяжеловесами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, которые должны встретиться в бою за звание абсолютного чемпиона мира.
«Мы дали саудовцам одну неделю на предложение по поединку. Если они его не сделают, то бой состоится на «Уэмбли». Усик хочет разделить гонорар с Фьюри «50 на 50». Это неправильно. Если бой состоится в Лондоне, то на него придут 95 тысяч британцев, и они заплатят деньги за просмотр. Так что Фьюри точно должен получить больше», — приводит слова Боба Арума BoxingScene.
В последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив Фьюри победу техническим нокаутом. Этот бой стал уже третьим очным противостоянием Фьюри и Чисоры — в июле 2011 года Фьюри нанёс Чисоре первое поражение в карьере, а спустя три года, в ноябре 2014-го, победил остановкой в 10-м раунде. Усик в последнем бою одолел британца Энтони Джошуа.
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