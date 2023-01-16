Иван Штырков: лига АCА сильнее Bellator

Российский боец полутяжелого веса Иван Штырков сравнил между собой состав бойцов в лигах Bellator и ACA.
«Ростер бойцов ACA действительно большой. Он выделяется не только количеством, но и качеством. 90 процентов лучших российских спортсменов выступают в АСА. По количеству и качеству они, конечно, перекроют Bellator. Но в поединках стенка на стенку будут выступать лучшие из лучших, поэтому достаточно одного спортсмена из каждой лиги.
Думаю, лига АСА сильнее Bellator. Пусть даже не во всех весовых категориях — в полутяжёлом весе я бы посмотрел бой Муслима Магомедова и Вадима Немкова. Но на данный момент отдам приоритет Вадиму. В остальных весовых категориях не вижу абсолютных фаворитов, даже в лёгкой весовой категории, где дерутся Усман Нурмагомедов, Александр Шаблий. Там есть хорошие бойцы, но я бы не поставил их выше топовых бойцов АСА. Конкуренция сумасшедшая», — приводит слова Ивана Штыркова Metaratings.
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