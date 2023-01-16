Джейк Пол прокомментировал уход Нганну из UFC

Блогер и боксёр Джейк Пол высказался по поводу ухода Фрэнсиса Нганну из UFC.



«Фрэнсис Нганну — самый крутой человек на Земле, и он свободный агент, потому что сам так решил. Он чемпион ММА в тяжёлом весе и будет им, пока не проиграет бой. В UFC этому не рады. Но это реальность, с этим нужно смириться. Они должны жить с этим каждый день», — написал в соцсетях Джейк Пол.



Нганну провёл в UFC семь лет, приняв за это время участие в 14 поединках. На счету бойца 12 побед и два поражения. На турнире UFC 260 Нганну нокаутировал Стипе Миочича и стал чемпионом UFC в тяжёлом весе. На UFC 270 Фрэнсис защитил титул, выиграв у Сириля Гана единогласным решением судей.

За вакантный титул UFC в тяжёлом весе в марте сразятся Джон Джонс и Сириль Ган.