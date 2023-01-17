Назван самый высокооплачиваемый боец UFC в тяжёлом весе после ухода Нганну

Ричард Шефер, менеджер экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса, рассказал, что его клиент после заключения контракта с промоушеном стал самым высокооплачиваемым бойцом в тяжёлом весе в истории лиги.

«UFC понимает, что Джон Джонс – величайший из величайших. Он талант поколения. В общем, они были очень заинтересованы в работе с нами, и в итоге мы заключили справедливый контракт. Так вот, эта сделка, которую мы заключили, делает Джона самым высокооплачиваемым спортсменом в тяжёлом весе в UFC. Хантер Кэмпбелл сказал мне, что, вероятно, он второй после Конора Макгрегора», — приводит слова Шефера MMA Mania со ссылкой на его выступление на канале MMAFightingonSBN в YouTube.



Напомним, ранее стало известно, что на UFC 285 Джонс сразится с Сирилем Ганом.

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