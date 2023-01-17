Назван самый высокооплачиваемый боец UFC в тяжёлом весе после ухода Нганну

Ричард Шефер, менеджер экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса, рассказал, что его клиент после заключения контракта с промоушеном стал самым высокооплачиваемым бойцом в тяжёлом весе в истории лиги.
«UFC понимает, что Джон Джонс – величайший из величайших. Он талант поколения. В общем, они были очень заинтересованы в работе с нами, и в итоге мы заключили справедливый контракт. Так вот, эта сделка, которую мы заключили, делает Джона самым высокооплачиваемым спортсменом в тяжёлом весе в UFC. Хантер Кэмпбелл сказал мне, что, вероятно, он второй после Конора Макгрегора», — приводит слова Шефера MMA Mania со ссылкой на его выступление на канале MMAFightingonSBN в YouTube.
Напомним, ранее стало известно, что на UFC 285 Джонс сразится с Сирилем Ганом.
5 самых жёстких потасовок в истории ММА:
- 17 января 2023
-
09:58
-
09:35
-
09:21
-
00:58
- 16 января 2023
-
23:55
-
22:51
-
21:14
-
20:58
-
19:53
-
18:30
-
17:41
-
16:53
-
16:31
-
16:12
-
15:56
-
15:11
-
14:58
-
14:45
-
14:07
-
13:18
-
13:07
-
12:36
-
12:05
-
11:34
-
11:27
-
11:05
-
10:34
-
09:53
-
09:35
-
09:12
-
00:21
- 15 января 2023
-
23:46
-
23:30
-
22:55
-
22:27