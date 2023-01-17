Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Назван самый высокооплачиваемый боец UFC в тяжёлом весе после ухода Нганну

Назван самый высокооплачиваемый боец UFC в тяжёлом весе после ухода Нганну
Комментарии

Ричард Шефер, менеджер экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса, рассказал, что его клиент после заключения контракта с промоушеном стал самым высокооплачиваемым бойцом в тяжёлом весе в истории лиги.

«UFC понимает, что Джон Джонс – величайший из величайших. Он талант поколения. В общем, они были очень заинтересованы в работе с нами, и в итоге мы заключили справедливый контракт. Так вот, эта сделка, которую мы заключили, делает Джона самым высокооплачиваемым спортсменом в тяжёлом весе в UFC. Хантер Кэмпбелл сказал мне, что, вероятно, он второй после Конора Макгрегора», — приводит слова Шефера MMA Mania со ссылкой на его выступление на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Напомним, ранее стало известно, что на UFC 285 Джонс сразится с Сирилем Ганом.

5 самых жёстких потасовок в истории ММА:

Мир ждёт схватку двух россиян и величия Махачева. Самые желанные события 2023 года Мир ждёт схватку двух россиян и величия Махачева. Самые желанные события 2023 года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023