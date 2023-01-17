«Мои родственники». Хабиб показал фото с 12 детьми

Бывший российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новой фотографией. На снимке изображён Хабиб с 12 детьми.



«Мои родственники», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Хабиб за время карьеры в ММА провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Вместе со знаменитым специалистом Хавьером Мендесем Хабиб был признан тренером 2022 года по версии MMAJunkie. В начале января 2023 года бывший чемпион UFC дал понять, что уходит из индустрии ММА. Он сделал репост записи в социальных сетях, где говорилось, что он покидает смешанные единоборства.

«Жизнь коротка». Хабиб Нурмагомедов поделился новым видео: