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«Мои родственники». Хабиб показал фото с 12 детьми

«Мои родственники». Хабиб показал фото с 12 детьми
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Бывший российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новой фотографией. На снимке изображён Хабиб с 12 детьми.

«Мои родственники», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Хабиб за время карьеры в ММА провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Вместе со знаменитым специалистом Хавьером Мендесем Хабиб был признан тренером 2022 года по версии MMAJunkie. В начале января 2023 года бывший чемпион UFC дал понять, что уходит из индустрии ММА. Он сделал репост записи в социальных сетях, где говорилось, что он покидает смешанные единоборства.

«Жизнь коротка». Хабиб Нурмагомедов поделился новым видео:

Хабиб построил империю, работающую без него. Орёл — идеальный руководитель Хабиб построил империю, работающую без него. Орёл — идеальный руководитель
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