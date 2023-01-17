Мухаммад Мокаев узнал имя следующего соперника

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе UFC, в следующем поединке сразится с бразильцем Джафелем Фильхо. Бой состоится 18 марта на турнире UFC 286 в Лондоне.
«Я самый активный боец в наилегчайшем весе UFC! Нравится вам это или нет, мне всё равно! 18 марта у меня будет четвёртый бой за 12 месяцев! Я увижу своих людей в Лондоне», — написал Мокаев у себя в социальных сетях, прикрепив постер предстоящего поединка.
Напомним, последний бой Мокаев проводил на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Спортивное шоу состоялась 22 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником Мухаммада был представитель Канады Малкольм Гордон. Победу с помощью болевого приёма добыл Мокаев.
Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:
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