«Пойду найду себе соперника». Хамзат Чимаев показал новое фото
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Известный шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где вновь дал понять, что ждёт получения нового соперника.
«Пойду найду себе соперника», — написал Чимаев, прикрепив к сообщению фото.
Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева
Напомним, в последнем поединке швед чеченского происхождения сражался с представителем США Кевином Холландом. Чимаев одержал победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с американцем Нейтом Диазом, но не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг). По этой причине организаторы соревнований изменили основной кард турнира.
Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём автомобиле:
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