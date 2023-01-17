«Пойду найду себе соперника». Хамзат Чимаев показал новое фото

Известный шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где вновь дал понять, что ждёт получения нового соперника.



«Пойду найду себе соперника», — написал Чимаев, прикрепив к сообщению фото.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, в последнем поединке швед чеченского происхождения сражался с представителем США Кевином Холландом. Чимаев одержал победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с американцем Нейтом Диазом, но не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг). По этой причине организаторы соревнований изменили основной кард турнира.

Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём автомобиле: