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Тренер Нганну ответил на критику Даны Уайта

Тренер Нганну ответил на критику Даны Уайта
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Эрик Никсик, тренер франко-камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну, заявил, что несправедливо обвинять его подопечного в трусости. Ранее президент UFC Дана Уайт, высказываясь о Нганну, сказал, что Фрэнсис не желает рисковать и поэтому предпочёл не драться с Джоном Джонсом.

«Он дрался с Сирилем Ганом, настоящим феноменом, и делал это на одной чёртовой ноге. Это было вопреки всем нашим советам. И теперь вы хотите мне сказать, что Фрэнсис испугался? Он никого не боится! Он делает то, что, по его мнению, правильно для него», — приводит слова Никсика MMA News со ссылкой на его выступление на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Напомним, Нганну покинул UFC, став свободным агентом.

Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:

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