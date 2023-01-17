Тренер Нганну раскрыл слова, которые произнёс Фрэнсис, решив отказаться от контракта с UFC

Эрик Никсик, тренер франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну, сообщил о разговоре со своим подопечным по поводу нового контракта с UFC. По словам Никсика, Нганну отказался его подписывать, потому что решил не изменять своим принципам.
«Мы встретились с Даной Уайтом и Хантером Кэмпбеллом после UFC 270 и отлично поужинали. Я чувствовал, что всё идёт в правильном направлении. Сел в машину и вижу – Фрэнсис смотрит на меня, а потом говорит: «Если я подпишу контракт, не сделав всего того, что, как я говорил, собирался сделать, то продамся. Я отказываюсь это делать… У меня есть позиция, и я знаю, что могу что-то изменить», — приводит слов Никсика MMA News со ссылкой на его выступление на канале MMAFightingonSBN в YouTube.
Спарринг Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана:
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