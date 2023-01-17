Травма Пэдди Пимблетта оказалась более серьёзной

Британский проспект лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт рискует выбыть на неопределённый срок из-за травмы лодыжки. Повреждение британский боец получил в поединке с американцем Джаредом Гордоном. Изначально предполагалось, что травма Пимблетта не такая серьёзная, но после осмотра врача стало понятно, что восстановление займёт больше времени. Об этом информирует MMA News.



Напомним, поединок Пимблетта и Гордона проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 282 в Лас-Вегасе в ночь на 11 декабря мск. Пимблетт победил единогласным судейским решением (29-28; 29-28; 29-28), вызвав споры среди представителей MMA-общественности.

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