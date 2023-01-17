Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Травма Пэдди Пимблетта оказалась более серьёзной

Травма Пэдди Пимблетта оказалась более серьёзной
Комментарии

Британский проспект лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт рискует выбыть на неопределённый срок из-за травмы лодыжки. Повреждение британский боец получил в поединке с американцем Джаредом Гордоном. Изначально предполагалось, что травма Пимблетта не такая серьёзная, но после осмотра врача стало понятно, что восстановление займёт больше времени. Об этом информирует MMA News.

Напомним, поединок Пимблетта и Гордона проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 282 в Лас-Вегасе в ночь на 11 декабря мск. Пимблетт победил единогласным судейским решением (29-28; 29-28; 29-28), вызвав споры среди представителей MMA-общественности.

5 самых жёстких потасовок в истории смешанных единоборств:

Ограбление Яна с Анкалаевым или мухлёж судьи в октагоне? Худшие судейские фейлы 2022 года Ограбление Яна с Анкалаевым или мухлёж судьи в октагоне? Худшие судейские фейлы 2022 года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023