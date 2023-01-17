Усман Нурмагомедов сравнил себя и брата Умара как бойцов ММА
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Чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов комплиментарно высказался о брате Умаре, который выступает в промоушене UFC.
«Он привёл меня в спорт, и всё, что я делаю, повторяю за ним. Он в миллион раз лучше, чем я, во всех аспектах», — говорится в сообщении Усмана в соцсетях.
Напомним, в последнем бою Умар Нурмагомедов встречался с бразильцем Раони Барселосом. Поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 67. Противостояние завершилось победой Умара, которую он добыл нокаутом в первом раунде. Для российского бойца этот успех стал 16-м подряд в смешанных единоборствах. При этом он не потерпел ни одного поражения.
Умар Нурмагомедов показал борцовскую тренировку с Зубайрой Тухуговым:
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