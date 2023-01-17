Пимблетт показал актуальную физическую форму, выложив снимок со своей девушкой на пляже
Поделиться
Лора Грегори, девушка британского проспекта лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетта, разместила новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новым фото. На снимке Пэдди стоит с голым торсом. Оба отправились на отдых в Таиланд.
Фото: Соцсети Лоры Грегори
Напомним, в последнем бою Пимблетт встречался с представителем США Джаредом Гордоном. Поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 282 в Лас-Вегасе. Спортивное мероприятие состоялось в ночь на 11 декабря мск. Пимблетт добыл победу единогласным судейским решением (29-28; 29-28; 29-28), вызвав споры среди представителей MMA-общественности.
Ранее сообщалось, что повреждение Пимблетта, полученное в бою с Гордоном, оказалось более серьёзным.
Новость по темеТравма Пэдди Пимблетта оказалась более серьёзной
Комментарии
- 17 января 2023
-
14:33
-
14:16
-
13:57
-
13:35
-
12:52
-
12:09
-
11:45
-
11:32
-
10:49
-
10:39
-
09:58
-
09:35
-
09:21
-
00:58
- 16 января 2023
-
23:55
-
22:51
-
21:14
-
20:58
-
19:53
-
18:30
-
17:41
-
16:53
-
16:31
-
16:12
-
15:56
-
15:11
-
14:58
-
14:45
-
14:07
-
13:18
-
13:07
-
12:36
-
12:05
-
11:34
-
11:27
Партнерский контент