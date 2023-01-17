Пимблетт показал актуальную физическую форму, выложив снимок со своей девушкой на пляже

Лора Грегори, девушка британского проспекта лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетта, разместила новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новым фото. На снимке Пэдди стоит с голым торсом. Оба отправились на отдых в Таиланд.

Фото: Соцсети Лоры Грегори

Напомним, в последнем бою Пимблетт встречался с представителем США Джаредом Гордоном. Поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 282 в Лас-Вегасе. Спортивное мероприятие состоялось в ночь на 11 декабря мск. Пимблетт добыл победу единогласным судейским решением (29-28; 29-28; 29-28), вызвав споры среди представителей MMA-общественности.

Ранее сообщалось, что повреждение Пимблетта, полученное в бою с Гордоном, оказалось более серьёзным.