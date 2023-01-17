Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стало известно, в каком ММА-промоушене продолжит драться сын главы Чечни Эли Кадыров

Стало известно, в каком ММА-промоушене продолжит драться сын главы Чечни Эли Кадыров
Комментарии

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев рассказал, что сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли Кадыров будет и дальше выступать в промоушене АСА.

«Да, у него есть контракт с лигой. Он продолжит, по-видимому, драться. Он и в интервью это говорил. Здесь был одиночный бой, но после боя Эли выразил желание продолжить драться и дальше, поэтому никаких проблем нет», — сказал Бадаев в интервью на канале «Вестник ММА» в YouTube.

Напомним, Эли Кадыров дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах на турнире АСА 150, который состоялся в Москве 23 декабря прошлого года. Соперником Эли был Ислам Акбаров, для которого это тоже был дебют в ММА. Эли победил техническим нокаутом на третьей минуте первого раунда.

Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым:

Сын Кадырова нокаутировал соперника в дебютном бою. Эли потратил всего три минуты Сын Кадырова нокаутировал соперника в дебютном бою. Эли потратил всего три минуты
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023