Стало известно, в каком ММА-промоушене продолжит драться сын главы Чечни Эли Кадыров

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев рассказал, что сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли Кадыров будет и дальше выступать в промоушене АСА.



«Да, у него есть контракт с лигой. Он продолжит, по-видимому, драться. Он и в интервью это говорил. Здесь был одиночный бой, но после боя Эли выразил желание продолжить драться и дальше, поэтому никаких проблем нет», — сказал Бадаев в интервью на канале «Вестник ММА» в YouTube.



Напомним, Эли Кадыров дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах на турнире АСА 150, который состоялся в Москве 23 декабря прошлого года. Соперником Эли был Ислам Акбаров, для которого это тоже был дебют в ММА. Эли победил техническим нокаутом на третьей минуте первого раунда.

Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым: