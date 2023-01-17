Вице-президент ACA: мы сделали предложение Фрэнсису Нганну
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев рассказал, что лига сделала предложение бывшему чемпиону UFC Фрэнсису Нганну. Недавно Нганну покинул промоушен Даны Уайта. Сейчас он является свободным агентом. Бадаев также рассказал, что в своё время ACA пытался выходить на Джона Джонса, но в том случае скоро стало понятно, что Джонс хочет остаться в UFC.
«Сейчас мы интересуемся Нганну. Мы уже сделали ему предложение не в количестве денег, а просто закинули. Сказали, ты нам интересен, давай общаться. Также с Джоном Джонсом были слухи, что он уходит. Мы тоже пытались на него выходить, но нам сразу дали понять, что это всё игры и он в UFC останется», — сказал Бадаев в интервью на канале «Вестник ММА» в YouTube.
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