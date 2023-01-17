Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Знаменитый рефери предположил, есть ли в UFC бойцы, которых боится Нганну

Знаменитый рефери предположил, есть ли в UFC бойцы, которых боится Нганну
Комментарии

Бывший рефери UFC Джон Маккарти разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал решение франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну покинуть промоушен Даны Уайта.

«Проще говоря, Фрэнсис Нганну не был освобождён от контракта с UFC. Он отбыл его и ушёл в статусе чемпиона в тяжёлом весе. Не заблуждайтесь, Фрэнсис ни в коей мере никого из бойцов UFC не боится. Он человек необычайного мужества, который отстаивает свои убеждения», — написал Маккарти.

Недавно президент UFC Дана Уайт, высказываясь о Нганну, говорил, что Фрэнсис не желает рисковать и поэтому предпочёл не драться с американцем Джоном Джонсом.

Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:

Емельяненко хочет бой с экс-чемпионом UFC? Дядя Саша, только не убей Нганну! Емельяненко хочет бой с экс-чемпионом UFC? Дядя Саша, только не убей Нганну!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023