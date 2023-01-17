Знаменитый рефери предположил, есть ли в UFC бойцы, которых боится Нганну

Бывший рефери UFC Джон Маккарти разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал решение франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну покинуть промоушен Даны Уайта.



«Проще говоря, Фрэнсис Нганну не был освобождён от контракта с UFC. Он отбыл его и ушёл в статусе чемпиона в тяжёлом весе. Не заблуждайтесь, Фрэнсис ни в коей мере никого из бойцов UFC не боится. Он человек необычайного мужества, который отстаивает свои убеждения», — написал Маккарти.



Недавно президент UFC Дана Уайт, высказываясь о Нганну, говорил, что Фрэнсис не желает рисковать и поэтому предпочёл не драться с американцем Джоном Джонсом.

Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы: