Знаменитый рефери предположил, есть ли в UFC бойцы, которых боится Нганну
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Бывший рефери UFC Джон Маккарти разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал решение франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну покинуть промоушен Даны Уайта.
«Проще говоря, Фрэнсис Нганну не был освобождён от контракта с UFC. Он отбыл его и ушёл в статусе чемпиона в тяжёлом весе. Не заблуждайтесь, Фрэнсис ни в коей мере никого из бойцов UFC не боится. Он человек необычайного мужества, который отстаивает свои убеждения», — написал Маккарти.
Недавно президент UFC Дана Уайт, высказываясь о Нганну, говорил, что Фрэнсис не желает рисковать и поэтому предпочёл не драться с американцем Джоном Джонсом.
Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:
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