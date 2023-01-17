Царукян и Саид Нурмагомедов поднялись в обновлённом рейтинге UFC. Нганну в нём больше нет
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Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги бойцов. Изменения произошли в нескольких дивизионах. В частности, россиянин Арман Царукян, выступающий в лёгком весе, поднялся на одну позицию – сейчас он восьмой. Ещё один российский боец, Саид Нурмагомедов, который выступает в легчайшем весе, также поднялся на одно место – теперь он 14-й.
Отметим, что из рейтинга исключили франко-камерунского бойца Фрэнсиса Нганну. Ранее Нганну покинул промоушен. Сообщалось, что его не устраивали финансовые условия, которые ему предлагала лига. Фрэнсис был чемпионом UFC в тяжёлом весе. Сейчас первое место в этом дивизионе занимает француз Сириль Ган.
Наших бьют в любом случае. Все бои между россиянами в UFC:
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