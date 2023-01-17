Сириль Ган: Мбаппе — мой хороший друг, он хочет посетить мой бой с Джонсом

Французский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона в тяжёлом весе UFC Сириль Ган рассказал, что нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет посетить его предстоящий бой с экс-обладателем пояса Джоном Джонсом.



«Мбаппе — мой хороший друг. Он и многие французские футболисты хотят посетить мой бой с Джонсом. Всё будет зависеть от их графика в марте, но мой тренер уже пригласил многих футболистов на ивент», — приводит слова Гана Sports Illustrated.



Сириль Ган 4 марта на «Ти Мобайл Арене» в Лас-Вегасе в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 285 сразится с Джоном Джонсом за вакантный титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе. Джон Джонс проведёт свой первый бой за последние три года.

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